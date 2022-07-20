Hem cadde ortasında durdu, hem de dönemeyen şoföre saldırmaya çalıştı

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı - Son Dakika

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