İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı - Son Dakika
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İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

20.07.2022 15:35
İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İstanbul Havalimanı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular zorluk yaşadı.

İstanbul Havalimanı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular zorluk yaşadı.

Havalimanı hattındaki 34 TP 6555 plakalı İETT otobüsü, D-20 Otoyolu Akpınar Köyü Sapağı'nda arızalandı. Sürücü otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular da araçtan indi.

Uzun süre yol kenarında bekleyen yolcular, daha sonra başka bir İETT otobüsüyle havalimanına gönderildi.

Arızalanan otobüs ise gelen ekiplerce tamir edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı - Son Dakika
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