İETT otobüsünün arkasına "Örümcek Adam" gibi asılarak yolculuk etti - Son Dakika
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İETT otobüsünün arkasına "Örümcek Adam" gibi asılarak yolculuk etti

09.03.2022 10:03
İETT otobüsünün arkasına "Örümcek Adam" gibi asılarak yolculuk etti

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yolculuk yapan bir kişi, görenleri hayrete düşürdü.

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yolculuk yapan bir kişi, görenleri hayrete düşürdü. Otobüsün arka kısmına asılan şahsın yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün arka kısmına asılan kişi, bu şekilde yolculuk yaptı. Canını tehlikeye düşüren şahsın yaptığı yolculuk, diğer sürücülerden de tepki gördü. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye poz veren şahıs, etraftakilere el sallamayı da ihmal etmedi.

(Doğan Can Cesur/ İHA)

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Tarlabaşı, Beyoğlu, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İETT otobüsünün arkasına 'Örümcek Adam' gibi asılarak yolculuk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT otobüsünün arkasına "Örümcek Adam" gibi asılarak yolculuk etti - Son Dakika
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