İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Köprülü Kavşağı Dr. Ali Nihat Tarla Caddesi'nden Erenköy istikametine seyir halinde olan 34 TN 1980 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken araç içerisinde bulunan 10 kişinin güvenli şekilde dışarı çıktıkları öğrenildi.