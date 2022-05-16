İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ, PSİKOLOJİM BOZULDU DİYEREK KONTAK KAPATTI - Son Dakika
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İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ, PSİKOLOJİM BOZULDU DİYEREK KONTAK KAPATTI

16.05.2022 11:06

İSTANBUL'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek bir anda otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi.

İSTANBUL'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek bir anda otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi. Otobüsteki yolcular duruma tepki gösterirken, şoför, Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum dedi. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Cebeci- Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi. Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti. Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, Elim, ayağım titriyor şeklinde cevap verdi. Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında Yapmayın, korkuyorum dediği duyuldu. İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 20 dakika sonra otobüsün hareket ettiği öğrenildi.

İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ, PSİKOLOJİM BOZULDU DİYEREK KONTAK KAPATTI
İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ, PSİKOLOJİM BOZULDU DİYEREK KONTAK KAPATTI
İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ, PSİKOLOJİM BOZULDU DİYEREK KONTAK KAPATTI
İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ, PSİKOLOJİM BOZULDU DİYEREK KONTAK KAPATTI

YORUMLAR
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İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var! Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!

Eminönü, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ, PSİKOLOJİM BOZULDU DİYEREK KONTAK KAPATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ, PSİKOLOJİM BOZULDU DİYEREK KONTAK KAPATTI - Son Dakika
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