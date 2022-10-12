Yolcunun yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına park etti. Darbettiği yolcuyu hakaret ederek araçtan indiren şoför, daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak: AA

Cevizlibağ, İstanbul, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi - Son Dakika

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