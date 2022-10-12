İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi - Son Dakika
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İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi

12.10.2022 22:54

İstanbul Fatih'te İETT otobüsünün sürücüsü, tartıştığı yolcuyu darbederek araçtan indirdi.

İstanbul Fatih'te İETT otobüsünün sürücüsü, tartıştığı yolcuyu darbederek araçtan indirdi.

Alınan bilgiye göre, Pazartekke durağında otobüsün Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini soran yolcuyla sürücü arasında tartışma yaşandı.

Yolcunun yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına park etti. Darbettiği yolcuyu hakaret ederek araçtan indiren şoför, daha sonra yoluna devam etti.

O anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Cevizlibağ, İstanbul, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi - Son Dakika
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