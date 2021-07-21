İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika

Arnavutköy'de yakıtı biten İETT otobüsü trafiği durma noktasına getirdi. Dün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki duraktan yolcularını alan İETT otobüsü, Arnavutköy çıkışında, yakıtı bitince yol ortasında durmak zorunda kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca yakıt ikmali bekleyen otobüs, yolu kapatınca Arnavutköy'den çıkmak isteyen araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu. İETT otobüsündeki yolcular ise başka otobüslere bindirilerek sorun çözülmeye çalışıldı.

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