Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de yakıtı biten İETT otobüsü trafiği durma noktasına getirdi. Dün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki duraktan yolcularını alan İETT otobüsü, Arnavutköy çıkışında, yakıtı bitince yol ortasında durmak zorunda kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca yakıt ikmali bekleyen otobüs, yolu kapatınca Arnavutköy'den çıkmak isteyen araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu. İETT otobüsündeki yolcular ise başka otobüslere bindirilerek sorun çözülmeye çalışıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika