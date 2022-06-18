Kaza, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seferini tamamladıktan sonra peronlara giriş yapan İETT otobüsü, sürücünün ihtiyaçlarını gidermek için aşağıya indiği sırada kontrolden çıkarak bir anda kaymaya başladı. Peronlardan yola çıkan otobüs, cadde üzerindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otobüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçların kaldırılmasıyla da trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu - Son Dakika

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