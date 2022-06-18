İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu - Son Dakika
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İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu

18.06.2022 18:45
İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki Taşoluk peronlarda bekleyen İETT otobüsü, sürücünün araçtan inmesinin ardından kayarak yola çıkıp bir otomobile çarptı.

Arnavutköy- İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki Taşoluk peronlarda bekleyen İETT otobüsü, sürücünün araçtan inmesinin ardından kayarak yola çıkıp bir otomobile çarptı. Otobüste kimsenin olmaması kazayı önlerken, yolda trafik oluştu.

Kaza, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seferini tamamladıktan sonra peronlara giriş yapan İETT otobüsü, sürücünün ihtiyaçlarını gidermek için aşağıya indiği sırada kontrolden çıkarak bir anda kaymaya başladı. Peronlardan yola çıkan otobüs, cadde üzerindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otobüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçların kaldırılmasıyla da trafik normale döndü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu - Son Dakika
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