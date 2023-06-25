İETT Şoförü Aynasına Çarpan Meslektaşına Baltayla Saldırdı - Son Dakika
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İETT Şoförü Aynasına Çarpan Meslektaşına Baltayla Saldırdı

İETT Şoförü Aynasına Çarpan Meslektaşına Baltayla Saldırdı

25.06.2023 11:29

Fatih'te bir İETT otobüs şoförü, aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü. Olay, Fatih Millet Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi.

FATİH'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi.


Kaynak: DHA
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Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Şoförü Aynasına Çarpan Meslektaşına Baltayla Saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT Şoförü Aynasına Çarpan Meslektaşına Baltayla Saldırdı - Son Dakika
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