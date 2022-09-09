İETT şoförü direksiyon başındayken telefonda görüntülü konuştu - Son Dakika
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İETT şoförü direksiyon başındayken telefonda görüntülü konuştu

09.09.2022 09:46
İETT şoförü direksiyon başındayken telefonda görüntülü konuştu

MARMARA Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu.

MARMARA Cezaevi- Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu. Otobüs şoförünü, otobüsteki yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İETT 303 B hattında, Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan otobüs şoförü, dün saat 14.30 sıralarında, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeyken cep telefonuyla görüntülü konuştu. Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu. İETT şoförünün, Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde bir TIR'ın devrildiği kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu, cep telefonu görüşmesi yaptığı arkadaşlarına gösterdiği dikkat çekti. Bazı yolcular şoföre, 'Sen de kaza yapacaksın, önüne bak' diyerek tepki gösterdi. Şoförün yaklaşık 2 dakika görüntülü konuşması, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


YORUMLAR
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İETT ŞOFÖRÜ DİREKSİYON BAŞINDAYKEN TELEFONDA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU İETT ŞOFÖRÜ DİREKSİYON BAŞINDAYKEN TELEFONDA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Bayrampaşa, Marmara, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT şoförü direksiyon başındayken telefonda görüntülü konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT şoförü direksiyon başındayken telefonda görüntülü konuştu - Son Dakika
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