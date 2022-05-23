İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada

23.05.2022 12:01
İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada

Fatih'te İETT otobüsü şoförüyle motokuryenin arasında trafikte yol verme kavgası çıktı.

Fatih'te İETT otobüsü şoförüyle motokuryenin arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Fındıkzade'de meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile motokurye sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Cadde ortasında araçlarını durduran sürücüler, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, birbirlerine küfür eden sürücüleri vatandaşlar sakinleştirdi. Sürücülerin tartışması sırasında caddede trafik durdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsü şoförü ile motokurye şoförünün kavga ettiği ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor.

(Veysel Ensar Gökçegözog - İHA)

YORUMLAR
500
Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara! Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara! Yolu kesilerek başından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti Yolu kesilerek başından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
12:01 Denizli'de masaj salonuna fuhuş baskını! Afrikalı kadınlar sınır dışı edildi
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
11:13 Maç sonu futbolcular birbirine girdi! Ringe dönen sahada 4 sporcu tekme tokat dayak yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 12:33:26. #1.12#
SON DAKİKA: İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement