İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
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İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada

23.05.2022 20:34
İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada

İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kameradaİSTANBUL Fatih'te İETT otobüsü şoförüyle motokuryenin arasında trafikte yol verme kavgası çıktı.

İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL Fatih'te İETT otobüsü şoförüyle motokuryenin arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Fındıkzade'de meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile motokurye sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Cadde ortasında araçlarını durduran sürücüler, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, birbirlerine küfür eden sürücüleri vatandaşlar sakinleştirdi. Sürücülerin tartışması sırasında caddede trafik durdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsü şoförü ile motokurye şoförünün kavga ettiği ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor.

İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada
İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada
İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada
İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada

YORUMLAR
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İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara! Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada - Son Dakika


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