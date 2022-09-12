İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı

12.09.2022 20:30

İstanbul Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcu arasında kavga yaşandı. Tarafların araçtan inerek birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ışıklarda aracı durduran şoför ile yolcu sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförü ile yolcunun kavga ettiği vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görülüyor.

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Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNDEN İNEN YOLCULARIN KAVGASI KAMERADA Son dakika haber! İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNDEN İNEN YOLCULARIN KAVGASI KAMERADA Son dakika haber... İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNDEN İNEN YOLCULARIN KAVGASI KAMERADA Son dakika haber... İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜNDEN İNEN YOLCULARIN KAVGASI KAMERADA
Kaynak: İHA

Sancaktepe, İstanbul, kavga, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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