İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ışıklarda aracı durduran şoför ile yolcu sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförü ile yolcunun kavga ettiği vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görülüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika