Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförü ile yolcunun kavga ettiği vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görülüyor.

İstanbul 'un Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ışıklarda aracı durduran şoför ile yolcu sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, İstanbul, kavga, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.