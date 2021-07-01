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İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi - Son Dakika

İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi

01.07.2021 12:03

Silivri'de ertesi gün gireceği üniversite sınavı için Bahçelievler'deki evine gitmek isteyen Mehmet Boyu, ayakkabısının çamurlu olduğu iddia edilerek şoför tarafından otobüse alınmak istenmedi. Olayı öğrenen gencin babası otobüsü takip edip şoförü ikna edince Mehmet Boyu, otobüse binebildi. Genç yaşadıklarından dolayı sınava morali bozuk girdiğini söylerken babası ise, şoföre ''Seni rezil edip Cumhurbaşkanına şikayet edeceğim'' diyerek tehdit ettikten sonra oğlunun otobüse binebildiğini illetti.

Geçtiğimiz Cuma günü Silivri Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda tavuk çiftliğinde çalışan Mehmet Boyu isimli genç, ertesi gün yapılacak üniversite sınavına girmek için Bahçelievler'deki evine gitmek istedi. Durağa gelen genç, Değirmenköy-Tüyap 300 No'lu otobüse binmek istedi. Ancak şoför, yağmur nedeniyle ayakkabıları çamurlu olan Mehmet Boyu'yu otobüse almadı.

OTOBÜSTEN İNDİĞİNİ BABASI GÖRDÜ

Ertesi gün üniversite sınavına gireceğini ve eve yetişmesi gerektiğini söyleyen genç, otobüs şoförünü ikna edemedi. Gencin babası Rıfat Boyu, oğlunun otobüsten indiğini görünce, oğlunu araca alarak iki durak boyunca otobüsü takip etti. Bir durakta otobüsü yakalayan Rıfat Boyu'nun şoförü ikna etmesi sonucu Mehmet Boyu, otobüse alındı.

"SINAVA MORALİM BOZUK GİRDİM"

Sınava gitmek için bindiği otobüsten ayakkabıları çamurlu diye indirilmek istenen Mehmet Boyu, "Ben cuma günü otobüse binmeye çalıştım. Akbil'de para olmadığını biliyordum, yüklemek için geç kaldım. O arada yağmurluydu, ayakkabım çamurluydu otobüse binerken 'Çamurla binme' dedi. Ben biraz ısrar edince aldı. Akbil'de para çıkmayınca indirdi beni. Ondan sonra babam geldi. Babam şoförle konuşunca almak zorunda kaldı. Önce ayakkabım çamurlu diye üstüme geldi, sonrasında da Akbil'de para olmayınca onu bahane etti indirdi. 'Gitmek zorundayım, çamur normal bir şey, Akbil'i de son durakta inince yükler basarım' dedim. Ama ikna olmadı. Sınava da moralim bozuk bir şekilde girdim" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NA ŞİKAYET EDECEĞİZ, DEYİNCE OTOBÜSE ALDI"

Yaşanan olayı anlatan Rıfat Boyu ise, "Cuma günü oğlumu, ertesi gün üniversite sınavlarına girsin diye otobüs durağına götürdüm. Otobüs durağından ayrıldım, 50 metre ilerden dikiz aynasından arkaya baktığımda oğlumun otobüsten indiğini gördüm. Oğlumla görüştüğümde, ayaklarım kirli, Akbil'imde yeterli para olmadığı için şoförün almadığını söyledi. Ben oğlumu alıp ilerdeki ışıklarda şoförle görüşmeye gittiğimde, 'Akbil'inde para yok, ayakkabıları kirli' diye bana da söyledi. Ben 'bunun gitmesi lazım, yarın üniversite sınavına girecek' dediğim zamanda bana aynısını söyledi. Seni rezil edip Cumhurbaşkanına şikayet edeceğim dedikten sonra 'tamam tamam çıksın o zaman' dedi ve öyle otobüse aldı. Biz bu konunun takipçisi olacağız, bu şoförden şikayetçiyiz. Böyle zihni bozuk insanlar, bu toplumda, böyle yerlerde istemiyoruz biz" diye konuştu.

İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi

Bahçelievler, Üniversite, Tüyap, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi - Son Dakika


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