İETT şoförü, tartıştığı 75 yaşındaki yolcuyu darbetti - Son Dakika
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İETT şoförü, tartıştığı 75 yaşındaki yolcuyu darbetti

12.04.2022 14:38
İETT şoförü, tartıştığı 75 yaşındaki yolcuyu darbetti

Fatih'te tartıştığı İETT otobüsü sürücüsü tarafından darbedilen ve aldığı darbeler nedeniyle bayılan 75 yaşındaki Kadir Şahin, şoför hakkında şikayetçi oldu.

Fatih'te tartıştığı İETT otobüsü sürücüsü tarafından darbedilen ve aldığı darbeler nedeniyle bayılan 75 yaşındaki Kadir Şahin, şoför hakkında şikayetçi oldu.

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, dün akşam saatlerinde Esenler'deki evine gitmek için Fındıkzade durağından 33Y Eminönü-Yüzyıl otobüsüne bindi.

Otobüs şoförünün aracın arkasına doğru ilerlemesini istemesi üzerine Şahin ile sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada darbedilen Şahin, otobüste bayıldı. Diğer yolcuların müdahale ettiği Şahin, daha sonra darp raporu alıp polis merkezine başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.

"Bu tür insanların toplu taşıma aracı kullanmasını istemiyoruz"

Kadir Şahin, AA muhabirine, kendisine küfür eden şoföre karşılık verdiği için tartıştıklarını söyledi.

İETT şoförünün daha sonra kendisine saldırdığını anlatan Şahin, "Çıktı bana vurdu. Oradan bir sivil polis gelip 'Yaşlı adama vurmaya utanmıyor musun?' dedi. Oradakiler de durup bir şey yapmadan bakıyordu. Sonra ben bayıldım. Ambulans geldi beni Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne götürdü." diye konuştu.

Burada darp raporu alarak, şoför hakkında şikayette bulunduğunu belirten yaşlı adam, şoförün gereken cezayı almasını istedi.

Kadir Şahin'in oğlu Atilla Şahin de "Babam 75 yaşında. 75 yaşındaki adama vurulur mu? Bu adalet mi insanlık mı ? Vuran kişi onun torunu yaşında. Kanun ve adalet her şeyin daha iyisini yapar. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Bu tür insanların toplu taşıma aracı kullanmasını istemiyoruz. Bugün bu adama vuran yarın başkasına da vurur." ifadelerini kullandı.

İETT şoförü, tartıştığı 75 yaşındaki yolcuyu darbetti
İETT şoförü, tartıştığı 75 yaşındaki yolcuyu darbetti
İETT şoförü, tartıştığı 75 yaşındaki yolcuyu darbetti

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Kadir Şahin, Adalet, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İETT şoförü, tartıştığı 75 yaşındaki yolcuyu darbetti - Son Dakika


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