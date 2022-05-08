İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu

08.05.2022 18:09

Kadıköy'de bir vatandaş, iddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle İETT şoförü tarafından otobüse alınmadı. Yolcu ve İETT şoförü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı. İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGAYA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de İETT şoförü ile yolcu arasında çıkar tartışma kavga dönüştü

ARACI YUMRUKLADI, ŞOFÖRE SALDIRDI

Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförüyle tartışmaya başladığı ve şoförün ayakkabısını çıkardığı görülüyor.

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Kadıköy, Polis, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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