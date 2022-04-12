İETT ŞOFÖRÜ YOLCUYU DARBETTİ İDDİASI - Son Dakika
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İETT ŞOFÖRÜ YOLCUYU DARBETTİ İDDİASI

12.04.2022 10:38

FATİH'te 75 yaşındaki Kadir Şahin, bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından darbedildiğini iddia etti.

FATİH'te 75 yaşındaki Kadir Şahin, bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından darbedildiğini iddia etti. Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu. Şoför ise hakkında idari soruşturma başlatan İETT yetkililerine verdiği ifadesinde, ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini, ardından aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.

Olay, cumartesi günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

İETT SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikayet üzerine polisin olaya ilişkin çalışması sürdürülürken, İETT de şoför hakkında idari soruşturma başlattı. İETT yetkililerince alınan ifadesinde şoförün, yolcu yoğunluğu nedeniyle kapıya sıkışmaması için ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.

"İFTARA GEÇ KALIYORUZ, DEVAM ET"

Olayı anlatan Kadir Şahin, "Fındıkzade'den otobüse bindim. Akbil'i bastım, önümde birkaç kişi vardı. Şoför, 'ortaya ilerleyin, sen de ilerle' dedi. Ben de ilerledim, 'ne bağırıyorsun?' dedim. Benim aşağı inmemi istedi. 'Terbiyesiz adam' dedi. Bana küfür etti, sensin o dedim. Otobüsün içerisinde bir anda kabini açarak bana saldırdı. Bir kişi olayı ayırdı, polisi aradı. Elim yüzüm kan içerisindeyken otobüste oturttular. Şehremini'ndeki karakolun önünde durduk. Arkadaki yolcular 'iftara geç kalıyoruz, devam et' dedi, şoför de polis gelmeden bastı gitti" dedi.

"ŞEHREMİNİ'DEN YÜZYIL MAHALLESİ'NE KADAR KANLAR İÇİNDE OTOBÜSLE GELMİŞ"

Oğlu Atilla Şahin, "Babam beni aradı. 'Yolda kavga ettik, bana vurdular' gibi bir şey söyledi. Babam geldi, her tarafı kan içerisinde. Otobüse girdim 'ne oldu' dedim. Şoför dedi ki 'baban bana küfür etti, ben haklıyım'. Küfür ettiyse bu adama vurulur mu, 74 yaşında adama vurulur mu, dedesi yaşında 4-5 hastalığı olan bir adam bu adam. Yüzyıl'dayken bayıldı babam. Ambulans çağırdık. Şehremini'nden kanlar içinde yaralı bir şekilde, Yüzyıl Köprüsü'ne kadar otobüsle gelmiş" diye konuştu.

İETT ŞOFÖRÜ YOLCUYU DARBETTİ İDDİASI
İETT ŞOFÖRÜ YOLCUYU DARBETTİ İDDİASI
İETT ŞOFÖRÜ YOLCUYU DARBETTİ İDDİASI
İETT ŞOFÖRÜ YOLCUYU DARBETTİ İDDİASI
İETT ŞOFÖRÜ YOLCUYU DARBETTİ İDDİASI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İETT ŞOFÖRÜ YOLCUYU DARBETTİ İDDİASI - Son Dakika
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