Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Sultangazi, İstanbul, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı - Son Dakika

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