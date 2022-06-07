İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı - Son Dakika
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İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı

07.06.2022 17:23

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir İETT otobüsü şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğu çarptıktan olay yerinden kaçtı. Çocuklara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı. Çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı.

ŞOFÖRÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

İETT otobüsü şoförü, 2 çocuğu çarptıktan sonra kaçtı
İETT otobüsü şoförü, 2 çocuğu çarptıktan sonra kaçtı
İETT otobüsü şoförü, 2 çocuğu çarptıktan sonra kaçtı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sultangazi, İstanbul, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı - Son Dakika
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