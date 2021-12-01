İETT ŞOFÖRÜNDEN AMBULANS SÜRÜCÜSÜNE DAYAK -2 - Son Dakika

İki sürücüde araçtan indi. İETT sürücüsü ambulans sürücüsünü yumrukladı. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.Kavga kısa süre sonra sona erdi ancak laf atmalar sürünce sürücüler ikince kez birbirine girdi.

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