İETT şoförünü darp eden şüpheli: "Küfredince sinirlendim" - Son Dakika

Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı İETT şoförünü darp edip tabancasıyla havaya ateş açan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "Küfredince sinirlendim" dediği öğrenildi.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, Ali İshak E. isimli şahıs, trafikte tartıştığı İETT şoförü Hüsnü A.'yı darp etmiş, elindeki tabancayla da havaya ateş açarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi dün akşam saatlerinde Silivri'de yakalamış, gözaltına alınan Ali İshak E. emniyete götürülmüştü. Şüphelinin olayda kullandığı tabancaya da el konulmuştu.

"Küfredince sinirlendim"

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ali İshak E.'nin sorgusunda, "Poğaça almak için arabamı park ettim. O sırada otobüs aracımdan dolayı yoldan geçemedi. Otobüsteki yolcular duruma tepki gösterdi ve kalabalık üstüme yürüdü. Ben zaten aracımı oradan çekecektim. Sonra kalabalık dağıldı ama otobüs şoförü bana küfretti. Küfürlerine devam edince sinirlenip aracımdan indim ve olaylar gelişti" dediği öğrenildi.

İETT şoförünü darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ali İshak E.'nin daha önce kasten yaralama ve tehdit suçlarından polis kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL