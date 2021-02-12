İETT şoförüne hakaretten hakkında dava açılan yolcu ceza olarak lokum dağıttı - Son Dakika

İETT şoförüne hakaretten hakkında dava açılan yolcu ceza olarak lokum dağıttı

12.02.2021 12:28

İETT şoförüne hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan yolcu, uzlaştırma sonucunda ceza olarak Bağcılar'da bir otobüs durağında şoför ve yolculara lokum dağıttı.

İETT şoförüne hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan yolcu, uzlaştırma sonucunda ceza olarak Bağcılar'da bir otobüs durağında şoför ve yolculara lokum dağıttı.

Mahmutbey Metro ile İstanbul Havalimanı arasındaki H1 hatlı İETT otobüsünün şoförü Murat Filiz ile yolcu Hüseyin Rüzgar arasında 2019'da yaşanan tartışma mahkemeye taşındı.

Yolcu Hüseyin Rüzgar'ın, otobüs durağının dışında bir yerde araçtan inme isteğini şoför Murat Filiz, bulundukları yerin durak dışında olması ve askeri bölgede yer alması nedeniyle kabul etmedi.

Bunun üzerine sinirlenen Rüzgar'ın hakaret ettiği İETT şoförü, adliyeye giderek yolcudan şikayetçi oldu.

Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında hakim, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Davacı İETT şoförü Murat Filiz, davadan vazgeçmek için davalı Hüseyin Rüzgar'ın bir durakta lokum dağıtmasını istedi. Talebi kabul eden Rüzgar, Bağcılar'daki bir otobüs durağında bekleyerek buradan geçen toplu taşıma araçlarının şoförlerine ve yolculara lokum dağıttı.

"Dosyamızın olumlu sonuçlanması bize gurur veriyor"

Uzlaştırmacı Hatice Sütçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığınca başlatılan uzlaştırma görevinin birçok soruşturma ve kovuşturma dosyalarının iş yükünü hafiflettiğini söyledi.

Sütçüoğlu, bu uygulamadan mağduriyeti bulunan tüm meslek gruplarının faydalanabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece İETT şoförleri değil, taksiciler, sağlıkçılar ve birçok mağdur vatandaşımız da belli birtakım edinimlerle uzlaşmaya gidiyor. Bu şekilde hakimlerimizin, savcılarımızın ve adliye personelimizin iş yükünün hafiflediğini düşünüyorum. Biz bu işi gerçekten severek yapıyoruz. Şu anki uzlaştırma dosyamızın da olumlu sonuçlanması bize gurur veriyor. Gerek Hüseyin Bey olsun gerek Murat Bey olsun çok ılımlı yaklaştılar. İkisini de tebrik ediyorum. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz."

İETT Şoförü Murat Filiz de görevi sırasında Rüzgar'la tatsız bir olay yaşadıklarını aktararak, bunun sonucunda şikayette bulunduğunu söyledi.

"Yolcular üzerimize fazla gelmesin"

Filiz, kendisini arayan uzlaştırmacıya, davalı Rüzgar'ın, herhangi bir durakta lokum, gül ya da lokma gibi şeyler dağıtması talebini ilettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağ olsun istediğimiz kabul edildi. Bu tür olumsuz davranışların yaşanmasını, işin bu boyuta gelmesini hiç istemiyoruz. Pandemi döneminde bizler de biraz baskı altındayız, meslek gereği de işimiz biraz stresli geçiyor. Öyle oluyor akşamı zor çıkarıyoruz. Yolcularımızdan bize karşı biraz hassas davranmalarını istiyoruz. Pandemide insanlar da biraz gergin ve stresli. Ama bizim üzerimize fazla gelmesinler. Televizyonlarda şoför arkadaşlarımızın darbedildiğini görüyoruz. Bu tür durumlar gerçekten bizi çok üzüyor."

Bu olayda da karşı tarafın hatasını anladığını dile getiren Filiz, bu nedenle kendisinin de davadan vazgeçtiğini aktardı.

Davalı yolcu Hüseyin Rüzgar da konunun bu şekilde çözülmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, uzlaştırmacılara teşekkür etti.

Şoför Murat Filiz'den özür dileyen Rüzgar, "Bir daha bu tür olayların yaşanmasını istemiyoruz." dedi.

İETT şoförüne hakaretten hakkında dava açılan yolcu ceza olarak lokum dağıttı
İETT şoförüne hakaretten hakkında dava açılan yolcu ceza olarak lokum dağıttı
İETT şoförüne hakaretten hakkında dava açılan yolcu ceza olarak lokum dağıttı
İETT şoförüne hakaretten hakkında dava açılan yolcu ceza olarak lokum dağıttı

Murat Filiz, Bağcılar, Hakaret, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İETT şoförüne hakaretten hakkında dava açılan yolcu ceza olarak lokum dağıttı - Son Dakika


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