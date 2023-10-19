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İETT Şoförüne Yol Verme Tartışmasında Baltalı Saldırı - Son Dakika

İETT Şoförüne Yol Verme Tartışmasında Baltalı Saldırı

Son Güncelleme: 19.10.2023 11:03

FATİH'te İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü ile hafif ticari araç arasında yol verme tartışması yaşandı. Işıklarda duran aracın şoförü inerek, otobüs şoförüne saldırdı. Saldırı sonrası baltalı saldırgan olay yerinden kaçarken elinden yaralanan otobüs şoförü seferini tamamlamasının ardından önce hastaneye sonrada şikayetçi olmak için karakola gitti. Saldırı anı aracın kameralarına yansıdı.

FATİH'te İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü ile hafif ticari araç arasında yol verme tartışması yaşandı. Işıklarda duran aracın şoförü inerek, otobüs şoförüne saldırdı. Saldırı sonrası baltalı saldırgan olay yerinden kaçarken elinden yaralanan otobüs şoförü seferini tamamlamasının ardından önce hastaneye sonrada şikayetçi olmak için karakola gitti. Saldırı anı aracın kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saat 1030 sıralarında Millet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Başakşehir'Taksim seferini yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray ile 54 B 7882 plakalı hafif ticari araç şoförü arasında yol tartışması yaşandı. Işıklarda duran hafif ticari aracın şoförü araçtan inerek Kanşıray'a saldırdı. Yumruklu kavganın ardından aracına yönelen saldırgan, araçtan aldığı baltayla Kanşıray'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı saldırıda kendisini korumaya çalışan şoför Kanşıray ise elinden yaralandı. Seferini yaralı şekilde tamamlayan İETT şoförü önce Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Ardından karakola giden Abdullah Kanşıray, saldırgandan şikayetçi oldu. Yaşananlar otobüsün kameralarına yansıdı.

SALDIRIYA UĞRAYAN ŞOFÖR YAŞANANLARI ANLATTI

Saldırıya uğrayan İETT bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray, 'Çapa'ya gelmeden önce solda bir genç korna çaldı. Korna çaldıktan sonra bana küfür etti. Soluma, önüme geçti. Sonra ışıklarda durduk. 'Aç kapıyı' diyerek bana saldırmaya kalktı. Daha doğrusu saldırdı. Birkaç yumruk attı, bende attım karşılık verdim. Ondan sonra adam balta çıkardı. Birkaç kere baltayı salladı. Aracın tavanını da deldi. Ondan sonra benim baltayla elimi yardı. Neye uğradığımı şaşırdım. Adamı yakalamak için aşağı indim, adam kaçtı. Şimdi suçlu olan kimdir, hep şoför müdür Hata yapmış olabilirim, pardon özür dilerim. Küfür neden ediyorsun, ben onu demek istiyorum. Elimde 6 dikiş var. Ufak bir balta vardı, kafama gelmesin diye elimi kaldırınca elimi yardı. Karakoldan çıktım, ifademi verdim, davacıyım dedi.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT Şoförüne Yol Verme Tartışmasında Baltalı Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT Şoförüne Yol Verme Tartışmasında Baltalı Saldırı - Son Dakika
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