İETT şoförünün kartı olmayan engelliye söyledikleri tepki çekti - Son Dakika
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İETT şoförünün kartı olmayan engelliye söyledikleri tepki çekti

08.11.2022 14:51

İstanbul Sarıyer'de kartı olmamasına rağmen otobüse binmek isteyen engelli bir vatandaşa tepki gösteren şoförün, "Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım" şeklindeki sözlerine tepki yağdı.

Dün öğle saatlerinde Hacıosman'daki durakta bekleyen engelli kişi gelen otobüse binmek istedi. Engelli kartı olmayan kişiyi İETT şoförü otobüse almak istemedi. Engelliyle şoför arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında şoför, engelli kişiyi, "Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım" diyerek tehdit etti. Duruma tepki gösteren otobüstekiler ve duraktakiler şoförle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"VALLAHİ VURACAĞIM SENİ, SAKAT BIRAKACAĞIM"

Görüntülerde yaşananlara tepki gösteren çevredekilerle İETT otobüsü şoförünün tartıştığı görülüyor. Çevredekilere, "İnsanlığı sizden mi öğreneceğim?" diyen şoför, engelli vatandaşa ise 'Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım" şeklinde tehditler savurduğu da görülüyor. Şoför daha sonra otobüse kimseyi almadan olay yerinden ayrıldı.

"TEPKİ GÖSTERENLERİ OTOBÜSTEN İNDİRDİ"

Olayı gören Armağan Mete Şahin, "Engelli bir vatandaşla kanser hastası bir ağabeyimiz vardı. Otobüse binmek istediler, galiba kartları yoktu, otobüs şoförü onlara küfür etti, yumruk attı. Biz de ayırmaya çalıştık. Tepki gösteren herkesi otobüsten indirdi. Sonra otobüsle kaçtı" şeklinde anlattı.

Kaynak: DHA
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İETT, Güncel, Son Dakika

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