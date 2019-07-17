İETT şoförüyle ile 3 genç arasında "kırmızı ışık" kavgası

SULTANGAZİ'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile İETT şoförü arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz pazar saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Mescid-i Selam Beşiktaş hattında çalışan çift katlı İETT otobüsünün şoförü Özgür Karabulut, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan 3 genci, son anda fark ederek durdu. Otobüsten inen Karabulut, gençlerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir görgü tanığının iddiasına göre ise gençlerden biri Karabulut'a muşta ile vurdu. Saldırgan 3 genç daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Karabulut saldırganları yakalamak için peşlerinden koştu.

İLK MÜDAHALE KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTASINDA YAPILDI

Saldırganları yakalamayı başaramayan yaralı şoföre ilk müdahale olay yerinin yakınında kurulan Kızılay Kan Bağış noktasında görev yapan sağlık personeli yaptı. Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabulut, tedavisinin ardından taburcu oldu.

"ELLERİNDE MUŞTA İLE ŞOFÖR ARKADAŞIN KAFASINA, GÖZÜNE VURARAK, SALDIRDILAR VE DARP ETTİLER"

Olayın görgü tanıklarından esnaf Kemal Sirkeci, "Otobüse yeşil ışık, yaya da kırmızı ışık yanıyordu. 3 tane genç kırmızı ışıkta geçmeye çalışıyordu. Otobüs şoförü de gençleri 'size kırmızı, bize yeşil yanıyor' diye uyardı. 16 ila 18 yaş arasında olan bu 3 genç arkadaş ellerinde muşta ile şoför arkadaşın kafasına, gözüne vurarak, saldırdılar ve darp ettiler. Şoförün kafası kan revan içerisinde kalınca 3 metre ileride bulunan Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağış noktası vardı. Oradaki sağlık görevlisi arkadaşlar olaya müdahale ettiler. ve şoförün ilk tedavisini yaptılar" dedi.

Otobüs şoförü Özür K.'nın, kendisine saldıran 3 kişiden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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