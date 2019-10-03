İETT tarihinde bir ilk: kadın şoför alınacak
11 dakika önce
"Kadınlar kentte ve yönetimde sözü olacak" vaadini yaptığı atamalarla gün be gün gerçekleştiren Başkan Ekrem İmamoğlu, İETT'nin ihtiyaç duyduğu şoförlerin de kadınlardan seçilmesi talimatı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:30 Kaynak: Bültenler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı doğrultusunda ihtiyaç duyduğu 10 şoför için kadınları tercih etti.
Aranan şoförlerdeki genel niteliklerin yazıldığı ilanda, "Bu ilanımız KADIN adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz" notu düşüldü. Adayların"İstanbul'u sevmesi "de aranan şartlardan biri olarak iş ilanında yer aldı.
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