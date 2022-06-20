Her şeye anbean şahit oldu! Marmaray'da intihar eden gencin sevgilisi sinir krizi geçirdi

Kaynak: AA

Bayrampaşa, Tragger, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İETT yol yardım aracı, metrobüse çarptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.