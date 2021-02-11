İEÜ, proteinlerin şifresini çözecek - Son Dakika
Üye Girişi

İEÜ, proteinlerin şifresini çözecek

11.02.2021 10:57
İEÜ, proteinlerin şifresini çözecek

SALGIN hastalıklara karşı aşı ve ilaç yapımında kullanılan, kanser dahil birçok zorlu hastalığın şifresi konumundaki proteinler, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) incelenmeye başlandı.

SALGIN hastalıklara karşı aşı ve ilaç yapımında kullanılan, kanser dahil birçok zorlu hastalığın şifresi konumundaki proteinler, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) incelenmeye başlandı. Çalışmayı yürüten İEÜ Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Günnur Güler, TÜBİTAK'ın da desteklediği uluslararası proje kapsamında, gerekli cihazları temin ederek proteinleri ve enzimleri detaylıca test etme aşamasına geldiklerini belirtti.

İEÜ'de görev yapan Dr. Günnur Güler, proteinler üzerine yaptığı araştırmayı, Rusya Bilimler Akademisi'nden Dr. Mikhail Vorobiev ile birlikte yürütüyor. İki yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışma kapsamında, Covid-19 sürecinin bitmesinin ardından Türkiye ve Rusya'da çalıştaylar gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Proje sayesinde, insan üzerine yapılan birçok bilimsel çalışmanın temelini oluşturan proteinlerin yapısında, zamana bağlı meydana gelen değişiklikler, tüm detaylarıyla analiz edilecek. Dr. Güler'in yapacağı çalışma, biyoteknolojik uygulamalar başta olmak üzere, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek birçok bilimsel çalışmaya da ışık tutacak.

AŞI YAPIMININ SÜRESİ KISALABİLİRProjeye ilişkin bilgiler veren Dr. Güler, "Proteinlerin yapısını çözmek, aşı ya da ilaç geliştirmek isteyen bilim insanlarının da temel hedefi. Biz de projeyi hayata geçirirken bu düşünceyi temel aldık. Proteinlerin, yapısal ve fonksiyonel özelliklerini tespit etmek için yola çıktık. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı aşı geliştirmek için yapılan çalışmaların yapı taşlarından biri de proteinler. Her hastalığın, her virüsün protein yapısı değişkenlik gösterebiliyor. Virüs mutasyonlarında ise, yine protein yapısında değişimler meydana gelebiliyor. Buna bağlı olarak, aşı ya da ilaç geliştirme süreci de değişebiliyor, uzun süre alabiliyor. Eğer proteinlerin sırrını çözersek, önümüzdeki dönemde aşı ve ilaç yapımı için gerçekleşen çalışmaların süresi kısalabilir, hastalıklara daha rahat çare bulunabilir" dedi.'PROTEİN MÜHENDİSLERİYLE SIKLIKLA KARŞILAŞABİLİRİZ'Dr. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Protein içerikli projeler ve araştırmalar, son dönemde giderek artıyor. Avrupa'daki birçok ülkede, proteinlerin farklı özelliklerine ilişkin çalışmalar oldukça değerli görülüyor. Önümüzdeki süreçte, protein mühendisleriyle sıklıkla karşılaşabiliriz. TÜBİTAK tarafından projemizin kabul edilmesi, bizlere bu konuda araştırma imkanının sağlanması, gerçekten çok değerli. Çalışmamızı en kısa sürede tamamlayarak, bilim dünyasına ülkemizden katkı sağlamak istiyoruz."


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Çin'den kan donduran görüntü! Krematoryumlar cesetlerle dolu Çin'den kan donduran görüntü! Krematoryumlar cesetlerle dolu

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Koronavirüs, Kanser, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İEÜ, proteinlerin şifresini çözecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:24 Yüzyılın anlaşmasında sona gelindi! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı her an açıklanabilir
11:21 Oyuncu Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz yaşamını yitirdi
11:16 2023 yılının asgari ücret rakamı bugün saat kaçta açıklanacak? İşte kulislerde konuşulan o iddia...
11:12 Bakan Nebati, "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunu yanıtladı: Hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi tatmin edecek bir seviyede olmalı
11:10 Bir dönem bitiyor mu? Ahmet Çakar'ın paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı
11:08 Didem Soydan'dan "Külodunu da çıkar tam olsun" diyen takipçisine yanıt: Bakarız tatlım, sen takipte kal
11:07 Afrikalı kadın, metrobüsü karıştırdı! Yan koltuğunun boş olma sebebini duyan diğer yolcular tepki gösterdi
11:06 Fenerbahçe'ye şaşırtan savunmacı! "Kule stoper" tanımının tam olarak karşılığı
10:57 Gram altının fiyatı 1.090 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Güne yatay başlayan dolar/TL, 18,67 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 11:45:59. #1.12#
SON DAKİKA: İEÜ, proteinlerin şifresini çözecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement