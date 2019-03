iF Design Awards'dan Egemden'e Ödül

Türkiye'nin en büyük sıvı yağ üreticisi Savola Gıda, dünyaca ünlü tasarım yarışması iF Design Awards'da Ümit Ünal tarafından tasarlanan Gurme Seri Cam Şişeleri ile gıda kategorisinde en iyi ürün tasarımı ödülünü aldı.

Dünyanın en eski ve bağımsız tasarım organizasyonu olan ve Hannover merkezli iF International Forum Design GmbH, her sene iF Design Award'u organize ediyor. Bu prestijli organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen bağımsız uzmanlardan oluşan 67 jüri üyesi tarafından değerlendirilen Egemden Gurme Seri Cam Şişeleri, 52 ülkeden 6.375'in üzerinde rakip ile birlikte yarıştı.

Başarısını uluslararası arenalarda kazandığı ödüller ile kanıtlayan Egemden, Ümit Ünal tasarımlı Gurme Seri Cam Şişeleri ile 2018 yılında Türkiye'nin en prestijli yarışmalarından Ambalaj Ay Yıldızları Ödülleri'nde 2 tane 'Altın Ödül', Avrupa'nın en prestijli yarışması olan London International Olive Oil Competitions'da da "Platinum", "Silver" ve "Gold" ödüllerine layık görülmüştü.

Ayvalık ve çevresi olarak bilinen Kuzey Ege'de yetiştirilen zeytinlerden elde edilen Egemden Gurme Lezzetler Serisi, eşsiz tatlar arayanlar için Egemden Gurme Lezzetler; Erken Hasat, Organik ve Soğuk Sıkım çeşitleri ile zeytinyağı severlerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin lider sıvı yağ markalarını bünyesinde bulunduran Savola Gıda'nın çatısı altında; Yudum, Sırma, Egemden, Cielo, Brillo ve Afia markaları yer alıyor. Sıvı yağ pazarındaki başarısının yanı sıra uzun yıllardır Türkiye'de zeytinyağı üretiminde en uzman üreticilerinden biri olan ve ülkenin en büyük markalı zeytinyağı ihracatçısı konumunda olan Savola Gıda, bunların yanı sıra Yudum ve Sırma markaları ile Türkiye'nin en çok tercih edilen sıvı yağlarını üretiyor.