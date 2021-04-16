iF Tasarım Ödülleri'nden Yapı Kredi Mobil'e iki ödül

Yapı Kredi, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Tasarım Ödülleri (iF Design Awards) tarafından iki ödüle birden layık görüldü.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, banka, Yapı Kredi Mobil ile "Kullanıcı Arayüzü" ve "İletişim Tasarımı" kategorilerinde iki ayrı ödül almaya hak kazandı.

"Tasarımın Oscar'ı" olarak da nitelendirilen ve 1953'ten beri sahiplerini bulan iF Tasarım Ödülleri'nde bu yıl 52 ülkeden 10 bine yakın ürün ve proje, uzman ve bağımsız 91 uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Yapı Kredi olarak, uzun yıllar önce çıktıkları dijital bankacılık alanında sınırları kaldırma yolunda, sayısız inovasyonu sektörle tanıştırdıklarını bildirdi.

Bu çabanın en güzel örneği olan Yapı Kredi Mobil uygulamasıyla iF gibi uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Doğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Yapı Kredi olarak dijital kanallarımızı müşteriyi odağımıza alarak devamlı yeniliyoruz. 2020'de Yapı Kredi Mobil'in ara yüzünü en güncel kullanılabilirlik ve UX/UI trendlerini baz alarak güncelledik ve müşterilerimize daha yalın, gelişmiş ve etkileşimi yüksek bir deneyim sunmayı amaçladık. Bu doğrultuda, mobil uygulamamızın ara yüzünü Flat 2.0 tasarım prensipleri doğrultusunda yeniledik ve kullanıcılarımızın çok tercih ettiği karanlık mod seçeneğini yine sektörde öncü olarak müşterilerimize sunduk. Bununla birlikte, müşterilerimizin günlük hayattaki kullanım alışkanlıklarına da uygun olacak şekilde Yapı Kredi Mobil'de 'Hikayeler' alanını oluşturduk. Bu alanda etkileşim odaklı içeriklerle kullanıcılarımıza en yeni ürün ve teknolojilerimizi sunarken müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda ilgilendiği ürünlere kolayca ulaşma imkanı da sağlıyoruz."

Doğan, bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işleminin kolaylıkla gerçekleştirebildiği, tasarımıyla kullanıcı dostu Yapı Kredi Mobil'in bu değerli platformda ödüllendirilmesinin kendilerini ayrıca motive ettiğini belirterek, yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle müşterilerin hizmetine sunmaya ve onların hayatlarındaki sınırları kaldırmaya devam edeceklerini bildirdi.