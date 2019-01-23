Son Dakika Haberleri: If Wedding Fashion İzmir

If Wedding Fashion İzmir

1 saat önce

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen kendi sektöründe Avrupa'nın en büyük fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir Fuarının ikinci gününde de yoğunluk yaşandı.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen kendi sektöründe Avrupa'nın en büyük fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir Fuarının ikinci gününde de yoğunluk yaşandı.

Fuar kapsamında modacı Murat Acar'ın solo defilesi gerçekleşti. Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın koreografisiyle gerçekleşen defilede son moda gelinlik tasarımları izleyiciyle buluştu. Toplamda 40 parçadan oluşan özel koleksiyon izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kate Linn ve Brianna sahnede

Gelinlik defilesinin ardından Hot Contact firmasının İstanbul konseptli solo defilesi gerçekleşti. Defilede dünyaca ünlü pop sanatçıları Brianna ve Kate Linn de performans sergiledi.

Başmankenliğini Özge Ulusoy'un yaptığı 42 parçadan oluşan defilede son moda abiye tasarımları büyük alkış topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:19 Kaynak: AA

Murat Acar, Avrupa, İzmir, Güncel
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