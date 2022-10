Mediatrend Ekim sayısı çıktı! İndirdiniz mi?

MediaTrend ailesi olarak Ekin sayımızı teknolojinin kalbinin attığı IFA 2022 dönemine ayırdık. Pek çok kişinin güncel teknolojileri şaşkınlıkla takip ettiği bu günlerde sizin için keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak içerikler oluşturduk. Buna ek olarak sizler için Teknolojiyle dolu yepyeni bir sayı sizleri hazırladık!

Mediatrend Eylül sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ekim ayı sıcak havaları tamamen geride bıraktık ve sonbahara merhaba dedik. Bol bol yağmur beklediğimiz bu güzel mevsimin başlangıcında siz okurlarımız için harika ve oldukça dolu bir sayı hazırladık. Yeni sayımızın ana temasını ise Eylül'de teknolojinin kalbinin Almanya'da atmasına neden olan IFA 2022 olarak belirledik. Fuarda tanıtılan ürünleri ve dünyadaki son gelişmeleri yakından takip ettik.

Ayrıca yeni tanıtılan iPhone 14 modellerine ve diğer Apple ürünlerine bu sayımızda yer verdik. Mobil hayat köşemizde pek çoğumuzun hayatını kolaylaştıracak ve telefonunuzun şarjının daha uzun gitmesine neden olacak tüyolar verdik. Öte yandan gezi köşemizde bu ay tatile gideceğiniz yeri değil, kullanacağınız ürünleri derledik ve her gezgine uygun bir drone var dedik.

Mutfakta Yaşam bölümünde ise serin havalarda içinizi ısıtacak çorba tariflerine ek olarak, patatesle hazırlayabileceğiniz hızlı ve pratik yemekleri derledik. Evde yaşam kategorimizde ise yaşam kalitenizi artıran akıllı beyaz eşyaları listeledik.

Ayrıca soğuk havalarda evden çalışmayı tercih edecek beyaz yakalılar için ihtiyacınız olacak ürünleri bir araya getirdik. Objektif köşemizde, yönetmenlerin hayatı serisinde bilimkurgu filmlerinin efsaneleşmiş ismi Steven Spielberg'ü ağırladık. Sevdikleriyle geçirdikleri zamanı ölümsüzleştirmek isteyenler için ise taşınabilir fotoğraf yazıcıları önerisi yaptık.

Ses ve Görüntü hakkında yazdığımız sayfalarımızda Apple'ın yeni AirPods Pro 2'sinden ve evine sinema sistemi kurmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenlerden bahsettik. Bilgisayar Dünyası kategorimiz bu ay iki önemli konuya ev sahipliği yapıyor. Yeni tanıtılan NVIDIA GeForce RTX 4000 serisi ekran kartı modellerinin özelliklerine sizler için sayfalarımızda yer verdik.

Ayrıca bu yılın en güçlü ekran kartı RTX 4090'ı önceki şampiyon RTX 3090 ile karşılaştırdık. "Biraz da eğlence…" diyenler için efsanevi futbol oyununun bu isimle çıkan son versiyonu olan FIFA 23'e yer verdik. Dizi tutkunları için ise çıkışıyla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiri oklarını üzerine çeken The Lord of the Rings: The Rings of Power'ı tüm yönleriyle ele aldık. Kahveleriniz hazır ise teknolojiyle dolu bir serüvene çıkıyoruz! Hadi başlayalım.

