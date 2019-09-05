IFA2019: Samsung Electronics elli yıldır geleceğinizi tasarlıyor

Bu yıl 50'nci yıldönümünü kutlayan Samsung Electronics, IFA 2019 Fuarı'nda düzenlediği basın toplantısında şirketin inovasyon, bağlantılı yaşam ve gelecek vizyonunu açıkladı.

Şirket, yaptığı açıklamalarda kapsamlı bir QLED 8K televizyon serisiyle QLED 8K teknolojisini bir adım öteye taşıma; özelleştirilebilir buzdolapları serisi BESPOKE ürün yelpazesiyle elektrikli ev aletleri pazarında yenilikler yapma ve Samsung'un 5G cihaz ayak izini daha da genişletme gibi konulardaki taahhütlerini beyan etti. Sunulan bu yeni ürünler ve daha fazlası, Samsung'un gelecek için tasarlanan ürünler ve hizmetlerle portföyünü geliştirme konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.

Samsung Avrupa Pazarlama Üst Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı Benjamin Braun, şöyle konuştu: "Samsung'un yaklaşık 50 yıl önce orijinal siyah beyaz televizyonunu lanse etmesinden bu yana tüketici elektroniği, elektrikli ev aletleri ve mobil faaliyetlerimizde çığır açan teknolojiler sunmaya devam ediyoruz. Samsung, şirketin mirasını ileriye taşımayı ve müşterilerimize hayatlarını değiştirecek inovasyonlar getirmeyi sürdürecek."

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ise şu açıklamalarda bulundu: "Geniş ürün portföyüne sahip olan Samsung, yapay zeka ve nesnelerin interneti destekli ürün ve hizmetlerini tüketicilerin hizmetine sunuyor. Bu yıl kuruluşunun 50'nci yılını kutladığı IFA 2019'da da şirketin yenilik, bağlantı ve geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koyan ürünlerini sergiledi. 8K teknolojili QLED TV, kişisel tercihlere yanıt veren BESPOKE buzdolabı, çoklu pişirme özelliğine sahip Dual Cook Steam buharlı fırın, kıyafetlerin eskimesine meydan okuyan AirDresser, dünyanın ilk Wind-Free arıtma sistemi Air Purifier, akülü elektrikli süpürge POWERstick, 5G özellikli cihazlar bu yıl fuarda sergilediğimiz teknolojiler arasında. Pazara sunduğumuz yenilikçi ürünlerle tüketicilerimizin yaşamını daha zengin, akıllı ve eğlenceli kılıyoruz. Akıllı ev teknolojisi alanında yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Yeni 55 inç QLED 8K TV ile komple 'Visual Display' serisi duyuruldu

Samsung'un geçen sene QLED 8K televizyonu lanse etmesinden bu yana tüketicilerin QLED TV alımı yıldan yıla yüzde 200 arttı. QLED televizyonların böyle hızlı bir şekilde benimsenmesi ve bu yılın ilk yarısında dünya genelinde iki milyondan fazla satılması, yüksek kaliteli geniş ekranlı televizyonlara yönelik tüketici iştahını da besliyor. Ürün yelpazesini daha da genişletme hedefiyle 55 inç QLED 8K, Samsung'un QLED serisinde mevcut 65, 75, 82 ve 98 inç versiyonların yanında yer alacak.

55 inç QLED 8K televizyon, Eylül ayından itibaren dünya çapında satışa sunulacak. Samsung bu yeni ilaveyle farklı evlere uyacak çeşitli boyutlarda televizyonlar sunarak tüketicilerin daha fazla seçenek talebine yanıt veriyor. Yeni 55 inç model, QLED 8K TV serisinin sürekli derinlik ve detay açısından üstün görüntü kalitesi, yüzde 100 renk hacmi ve çığır açan AI görüntü yükseltme teknolojisi gibi premium özelliklere sahip. Tüketici ister internet üzerinden ister dekoder ile HDMI, USB ve hatta mobil yansıtma yoluyla içerik izliyor olsun, Quantum İşlemci 8K, düşük çözünürlüklü içeriği algılıyor ve net 8K kalitesine yükseltiyor.

Modern tüketici yaşam tarzlarına uygun BESPOKE elektrikli ev aletleri

Samsung tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarına uyacak, daha özelleştirilebilir ev yaşam çözümleri yaratmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda, Samsung'un çığır açan yeni modüler BESPOKE buzdolapları şimdi Avrupa'da lanse ediliyor. Modüler üniteler olarak tasarlanan bu buzdolapları, tek kapılıdan dört kapılı modellere kadar çok çeşitli boyut seçenekleriyle farklı alanlara mükemmel bir şekilde uyum sağlayabiliyor.

Samsung, mutfaklarından daha fazlasını isteyen kullanıcılara yönelik çok işlevli Dual Cook Steam buharlı fırını da fuarda lanse edilen ürünler arasında. Fırın, pek çok pişirme özelliğiyle olağanüstü esneklik sağlayan modern bir tasarımla sunuluyor. Dual Cook Steam özelliği ile bir bölmede konveksiyon, diğerinde buharla pişirme eşzamanlı olarak gerçekleşebiliyor.

Günlük yaşamımızın ötesinde etki yaratan Samsung'un mutfak inovasyonları, evlerde üretilen atık seviyesini azaltmaya şimdiden yardımcı oluyor. Akıllı gıda platformu geliştiricisi Whisk ile daha derin bir işbirliğini IFA 2019 sırasında duyuran şirket, bu konuda bir adım daha atıyor. Samsung'un Family Hub buzdolaplarında akıllı alışveriş listeleri gibi cihaz entegrasyonları sayesinde Samsung ve Whisk, tüm aile için daha keyifli ve çevreye duyarlı bir yemek pişirme deneyimini mümkün kılıyor.

Şehirlerde yaşayan insan sayısı artarken, Samsung da tüketicilerin güncel yaşam tarzlarına uygun ürünler sunmaya odaklanıyor. Bir gardırop veya dikey aynaya benzeyen AirDresser giysi temizleyici, kıyafetlerin tazelenmesini sağlıyor. Samsung, ayrıca dünyanın ilk Wind-Free™ (rüzgarsız) hava temizleme sistemi olan Air Purifier AX9500 hava temizleme cihazını da fuarda tanıtıyor. Cihazın modüler tasarımı, farklı evlere uyum sağlarken üç katmanlı filtre sistemiyle yaşam alanındaki havada bulunabilen zararlı gaz, toz ve alerjenlerin varlığını azaltıyor.

Tüketiciler, yeni POWERstick Jet™ kablosuz dikey elektrikli süpürge ile 200W emiş gücüne sahip oluyorlar. 5 katmanlı HEPA Filtreleme Sistemi ve uzun batarya ömrü sayesinde toz partiküllerini ve alerjenleri %99,999 oranında yakalayabilen süpürge, vakum egzozundan havaya geri kaçmalarını de engelliyor.

Samsung, Galaxy ekosistemini yeni mobil cihazlarla genişletiyor

Tüketicilere kaliteden veya boyuttan ödün vermeden sıra dışı bir kullanıcı deneyimi sunmayı taahhüt eden Samsung, mobil deneyimi zenginleştiren birçok yeni ürünü de tanıttı.

Galaxy Note10 ve Note10+, kullanıcılara istedikleri gibi çalışma ve yaratıcı ruhlarını sergileme imkanı veren güç ve performans sunuyor. Yeni Galaxy Tab S6, dünyada Ultra Geniş Açılı Lens özellikli çift kamera ve 10.5 inç Super AMOLED ekrana sahip ilk tablet olarak öne çıkıyor. Son olarak, Samsung yeni Galaxy Watch Active2 akıllı saatini de tanıtan Samsung, Galaxy ekosistemini tamamlıyor.

Samsung, yenilikçi teknolojilerini 2017'den bu yana ziyaretçilerin bağlantılı yaşam tarzının benzersizliğini ve kolaylığını deneyimlemelerini sağlayan ve IFA Fuarı kapsamında özel olarak tasarlanan Samsung Town alanında sergiledi. Bu yıl ise evde serbest çalışanlardan influencer'lara, yeni evlilerden diğerlerine kadar her tüketiciye hitap edecek bir alan tasarlayarak yeni bir yaklaşım benimsiyor. Samsung Town'da ayrıca otomotiv ve Samsung Bots uygulamaları ile hayatın nasıl daha da kolaylaştırıldığı gösterilecek.