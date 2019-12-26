IFAB'dan VAR açıklaması! Kayıtlar açıklanacak mı?

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından siyah beyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı göndererek derbiye ait VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmişti.



Federasyon tarafından resmi bir açıklama yapılmadan IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) CEO'su Lukas Brud konuya dair değerlendirmelerde bulundu.



Lukas Brud, VAR kayıtlarının açıklanıp açıklanmamasının Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olduğunu belirterek, IFAB olarak kayıtların açıklanmasını tavsiye etmediklerini ifade etti.



IFAB CEO'su Lukas Brud'un açıklamaları şu şekilde:



"Türkiye'yi her an takip etmiyoruz. Biz 'yayınlayın ya da yayınlamayın' demeyiz. Böyle bir görüşümüz yok. Bu ülkenin futbol kurumunu (Yani TFF) ilgilendiren bir durum. Ancak diyalogların yayınlanmasını önermiyoruz. Bunu bir kez yaparsanız hep yapmak zorunda kalırsınız. Bizim iletişimin daha iyi hale gelebilmesi için bazı çalışmalarımız var. Bunları konuşuyoruz, 2020'de açıklayacağız. Futbolseverler tatmin edici cevaplar alacaktır" (Sabah)



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