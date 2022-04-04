İfade verdiği savcıyı darbettiği iddia edilen şüpheliye 13 yıl 7 aya kadar hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

İfade verdiği savcıyı darbettiği iddia edilen şüpheliye 13 yıl 7 aya kadar hapis istemi

04.04.2022 13:02
İfade verdiği savcıyı darbettiği iddia edilen şüpheliye 13 yıl 7 aya kadar hapis istemi

Anadolu Adliyesinde ifade verdiği sırada cumhuriyet savcısı ile adliyede görevli 2 memuru darbettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Adliyesinde ifade verdiği sırada cumhuriyet savcısı ile adliyede görevli 2 memuru darbettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Gökmen Y, 4 Mart'ta Anadolu Adalet Sarayı'na ifade vermek için müşteki savcı O.S'nin odasına geldi.

İfadesi alındığı sırada birden hakaret ve tehditler savurarak müşteki savcı O.S'nin masasına doğru yaklaşan şüpheli, kendisine engel olmak isteyen diğer adliye memurlarından müşteki A.P'ye yumruk ve tekme attı.

Şüphelinin, müşteki savcıyı da ittirerek çenesine yumruk attığı ve yaka kısmından tuttuğu anlatılan iddianamede, diğer adliye memuru müşteki İ.B'nin ise tarafları ayırmaya çalıştığı sırada şüpheli tarafından darbedildiği ifade edildi.

Olayın ardından müştekilerin, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğünden rapor aldıkları, rapora göre müştekilerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları kaydedildi.

Bu kapsamda, şüphelinin eylemlerine uyan "basit yaralama", "zincirleme şekilde alenen hakaret", "zincirleme şekilde tehdit" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 günden 13 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

YORUMLAR
500
Savcıyı makamında darbeden şüpheliye 13 yıl 7 aya kadar hapis istemi Savcıyı makamında darbeden şüpheliye 13 yıl 7 aya kadar hapis istemi

Anadolu Adalet Sarayı, Cumhuriyet, Hakaret, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İfade verdiği savcıyı darbettiği iddia edilen şüpheliye 13 yıl 7 aya kadar hapis istemi - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Sahibi görünce çok şaşırdı! Kilis'te 2 ayaklı kuzu dünyaya geldi
13:07 "Arabalarımızın markası böyle" diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz
13:05 Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı metrosu 4 ay içinde hizmete başlayacak
12:47 Ticaret Bakanı Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı: Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı
12:45 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 13:17:33. #1.11#
SON DAKİKA: İfade verdiği savcıyı darbettiği iddia edilen şüpheliye 13 yıl 7 aya kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement