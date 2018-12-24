Son Dakika Haberleri: İfade Veren Metin Akpınar'dan Evinin Önünde Açıklama

İfade Veren Metin Akpınar'dan Evinin Önünde Açıklama

34 dakika önce

KATILDIKLARI televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı.

İfade Veren Metin Akpınar'dan Evinin Önünde Açıklama, System.String[]
KATILDIKLARI  televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı. Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliye Sarayı'ndan çıkarak Kadıköy'deki evine geldi. Aracından inen Akpınar, kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Savcılık görevini yaptı. Bizden savunmamızı aldı. Söylediğimiz sözlerle ilgili yorumlarımızı aldılar. Biz de dilimiz döndüğünce inandığımız doğruları tekrar anlatmaya çalıştık. Bize istinat edilen suçlardan hiç ilgimiz olmadığını anlatmaya çalıştık. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık. Bunları anlattık. Hakim bey de adli kontrol serbestliğine karar bağladı. Bizi azat ettiler. Ben işimi yaptım, görevimi yaptım " diye konuştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:55 Kaynak: DHA

Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Akpınar, Güncel
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