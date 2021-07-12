Binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ın 30 yaşındaki kurucusu Mehmet Aydın, geçtiğimiz çarşamba günü çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Kararının ardından Aydın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Sabah'ın haberine göre; Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adliyedeki işlemleri sırasında avukatlarından sıkça "Acıktım" diyerek yemek talep ettiği öğrenildi.
Adli işlemlerinin yaklaşık 13 saat boyunca sürdüğü belirlenen Aydın'ın adliyede kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 kez yemek siparişi verdiği öğrenildi.
Avukatları ise Aydın'a, gün boyu ellerinde poşetlerle yiyecek ve içecek taşıdı.
Son Dakika › Ekonomi › İfadesi alınırken istekleri bitmek bilmedi, sık sık acıkan Tosuncuk'un avukatları poşetlerce yiyecek taşıdı - Son Dakika Ekonomi