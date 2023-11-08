 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İfadesinde "1 evim, 3 arabam var" diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı - Son Dakika

İfadesinde "1 evim, 3 arabam var" diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı

08.11.2023 14:44

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, ifadesinde 1 ev ile 3 arabasının olduğunu söyledi. Ancak Polat'ın mal varlığı listesinde 6 tarla, 2 konut ve 4 de iş yeri olduğu tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın ifadesinin tam hali ortaya çıktı. Şirketlerin muhasebesinden bilgisinin olmadığını söyleyen Polat, mal varlığı olarak sadece 1 ev ile 3 arabası olduğunu söyledi. Ancak Polat'ın mal varlığı listesinde 6 tarla, 2 konuk, 4 iş yeri olduğu ortaya çıktı.

"İSİM HAKKI GELİRLERİ VE 130 ŞUBEM MEVCUT"

Dilan Polat, ifadesinde geçim kaynağı ve mal varlığının sorulması üzerine "Güzellik merkezim var. Bunun yanı sıra şahsımın isim hakkı gelirleri ile 130 şubem mevcuttur. Bu şubelerden isim hakkı olarak kira almaktayım. Aylık takribi bir rakam söyleyemiyorum. Şahsıma ait kayıtlı mal varlığı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

İfadesinde '1 evim, 3 arabam var' diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı

MAL VARLIĞI LİSTESİ ÇIKARILDI

Dilan Polat'a 31 şirket ismi sorulduğu ve sadece 2 şirketin kendisine ait olduğunu, aralarında Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi firmasının da olduğu diğer 29 şirketin ortaklık ve sahipliğinin olmadığını söylediği öğrenildi. Polat'a mal varlığı listesi gösterildi, listede 6 tarla, 2 konut ve 4 de iş yeri yer aldığı öğrenildi.

İfadesinde '1 evim, 3 arabam var' diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı

"SADECE İKAMET ETTİĞİM EVDEN VE 3 ARABADAN HABERİM VAR"

Dilan Polat buna karşın, "Mal varlığı listesinde sadece ikamet ettiğim Çekmeköy'de bulunan ev hakkında bilgim vardır. Ayrıca Mercedes marka araçtan bilgim vardır. Ferrari ve Porsche marka aracı biliyorum bu kadar. Diğer araçların da kime kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Bazı araçlar şirketimizin araçlarıdır. Bunların alım ve satım işlerinden haberim yoktur. Bu şirkete ortak olduğumu bilmiyordum" diye karşılık verdi.

PARA TRANSFERLERİ İÇİN "BORÇ VERMİŞ OLABİLİRİZ" DEDİ

MASAK raporu doğrultusunda banka hesaplarındaki yüksek miktardaki para giriş-çıkışını ise hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Dilan Polat'a aile arasındaki yüksek miktardaki para alışverişine "borç alıp vermiş olabiliriz" derken, diğer şirketlerin farklı tarihlerde parça parça Milda Gayrimenkul şirketinde toplanmasının sorulması üzerine "Hiçbir bilgim yok" cevabını verdi.

İfadesinde '1 evim, 3 arabam var' diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı

MALİ KONULARDA SORULAN SORULARA 'BİLGİM YOK' CEVABINI VERDİ

Polat, MASAK raporu doğrultusunda sahte belge ve fatura düzenlenerek banka hareketleri bulunmayan bir şirket ile kendi şirketi arasında 3 milyon ve 15 milyon lira arasında değişik miktarlarda gerçek bir mal alışverişi olmayan sahte faturalar hakkında da bilgisinin olmadığını söyledi. Polat'a MASAK rapor doğrultusunda sahte fatura düzenlenerek yüksek miktarlardaki para transferleri hakkında sorulan diğer tüm sorulara ise "Bilgim yoktur" cevabını verdiği öğrenildi. Genel olarak diğer şirketlerdeki paraların Milda Gayrimenkul şirketinde toplanmasına Dilan Polat, eşinin ticaret yapmak için aktarmış olabileceğini söylediği öğrenildi.

İfadesinde '1 evim, 3 arabam var' diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı

Dilan Polat, Hukuk, Magazin, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İfadesinde '1 evim, 3 arabam var' diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:58 Meteoroloji tarih verdi! El Nino sıcaklıklarının yerini soğuk hava dalgası La Nina alacak
14:46 TFF, Ali Koç'a "Lale Orta VAR görüntüleri size gönderildi mi? diye sordu! Tek bir kişiyi işaret etti
14:44 İfadesinde "1 evim, 3 arabam var" diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı
14:41 Bakan Şimşek ve Erkan, ABD'de yatırımcı toplantısına katılacak
14:30 Öğretmen, öğrencisini acımasızca darbetti: Hocam dedikçe daha çok vuracağım
14:29 Hakan Fidan'ın görüşmede ayar üstüne ayar verdiği Blinken'a ABD de sahip çıkmadı: Yaşananlar utanç vericiydi
14:29 Rekabet Kurumu'ndan deprem bölgesinde hizmet veren 18 çimento firmasına soruşturma
14:25 Kaza sonrası acil ameliyata alınan Metin Uca'dan sevindiren gelişme: Hafta sonu normal odaya alınabilir
14:08 Türk futbolunda kriz derinleşiyor! Mete Kalkavan'ın ceza aldığı için hakemliği bıraktığı iddia edildi
14:07 Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden Özgür Özel'den ilk sözler: Gerçekten çok mahcup oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 15:13:24. #1.13#
SON DAKİKA: İfadesinde "1 evim, 3 arabam var" diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement