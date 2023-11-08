İfadesinde '1 evim, 3 arabam var' diyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesi ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın ifadesinin tam hali ortaya çıktı. Şirketlerin muhasebesinden bilgisinin olmadığını söyleyen Polat, mal varlığı olarak sadece 1 ev ile 3 arabası olduğunu söyledi. Ancak Polat'ın mal varlığı listesinde 6 tarla, 2 konuk, 4 iş yeri olduğu ortaya çıktı.

"İSİM HAKKI GELİRLERİ VE 130 ŞUBEM MEVCUT"

Dilan Polat, ifadesinde geçim kaynağı ve mal varlığının sorulması üzerine "Güzellik merkezim var. Bunun yanı sıra şahsımın isim hakkı gelirleri ile 130 şubem mevcuttur. Bu şubelerden isim hakkı olarak kira almaktayım. Aylık takribi bir rakam söyleyemiyorum. Şahsıma ait kayıtlı mal varlığı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

MAL VARLIĞI LİSTESİ ÇIKARILDI

Dilan Polat'a 31 şirket ismi sorulduğu ve sadece 2 şirketin kendisine ait olduğunu, aralarında Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi firmasının da olduğu diğer 29 şirketin ortaklık ve sahipliğinin olmadığını söylediği öğrenildi. Polat'a mal varlığı listesi gösterildi, listede 6 tarla, 2 konut ve 4 de iş yeri yer aldığı öğrenildi.

"SADECE İKAMET ETTİĞİM EVDEN VE 3 ARABADAN HABERİM VAR"

Dilan Polat buna karşın, "Mal varlığı listesinde sadece ikamet ettiğim Çekmeköy'de bulunan ev hakkında bilgim vardır. Ayrıca Mercedes marka araçtan bilgim vardır. Ferrari ve Porsche marka aracı biliyorum bu kadar. Diğer araçların da kime kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Bazı araçlar şirketimizin araçlarıdır. Bunların alım ve satım işlerinden haberim yoktur. Bu şirkete ortak olduğumu bilmiyordum" diye karşılık verdi.

PARA TRANSFERLERİ İÇİN "BORÇ VERMİŞ OLABİLİRİZ" DEDİ

MASAK raporu doğrultusunda banka hesaplarındaki yüksek miktardaki para giriş-çıkışını ise hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Dilan Polat'a aile arasındaki yüksek miktardaki para alışverişine "borç alıp vermiş olabiliriz" derken, diğer şirketlerin farklı tarihlerde parça parça Milda Gayrimenkul şirketinde toplanmasının sorulması üzerine "Hiçbir bilgim yok" cevabını verdi.

MALİ KONULARDA SORULAN SORULARA 'BİLGİM YOK' CEVABINI VERDİ

Polat, MASAK raporu doğrultusunda sahte belge ve fatura düzenlenerek banka hareketleri bulunmayan bir şirket ile kendi şirketi arasında 3 milyon ve 15 milyon lira arasında değişik miktarlarda gerçek bir mal alışverişi olmayan sahte faturalar hakkında da bilgisinin olmadığını söyledi. Polat'a MASAK rapor doğrultusunda sahte fatura düzenlenerek yüksek miktarlardaki para transferleri hakkında sorulan diğer tüm sorulara ise "Bilgim yoktur" cevabını verdiği öğrenildi. Genel olarak diğer şirketlerdeki paraların Milda Gayrimenkul şirketinde toplanmasına Dilan Polat, eşinin ticaret yapmak için aktarmış olabileceğini söylediği öğrenildi.