İfadesine başvurulan çiçekçi: Terörist çiçeklerden birini benden aldı - Son Dakika
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İfadesine başvurulan çiçekçi: Terörist çiçeklerden birini benden aldı

16.11.2022 16:28
İfadesine başvurulan çiçekçi: Terörist çiçeklerden birini benden aldı

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashir'in elindeki güllerden birini kendisinden aldığını öne süren çiçekçi, "Bana 50 lira verdi.

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashir'in elindeki güllerden birini kendisinden aldığını öne süren çiçekçi, "Bana 50 lira verdi. Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi. Sonra Arapça konuştu benimle, 'Halas' dedi" diye konuştu. Taksim Meydanı'ndaki çiçekçinin polis ifadesini de aldığını öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elindeki güller dikkat çekmişti. Teröristin elindeki güllerden birini oturduğu bankta yanına gelen çiçekçi kadından aldığı belirtildi. Diğer gülü ise Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçinin sattığı öne sürüldü. Polisin ifadesine başvurduğu çiçekçi Eyüp Kızılaev, "Saat 15.00-15.30 arası civarındaydı. Arkadaşımla birlikte içeride oturuyordum. Önce gelip çiçeğe baktı. 'How much' dedi. Benden çiçeği istedi, ona bir tane gül verdim bana 50 lira verdi. Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi. Sonra Arapça konuştu benimle,  gerek yok anlamında 'Halas' dedi. Gülü aldı gitti. Burası turistlik bir yer olduğu için normalde buraya çeşit çeşit insan gelir. O gözle baktığımız için farklı bir şey göremedik. Sonuçta alnında yazmıyor. Bu şekilde yanımıza kadar sokuluyorlar aslında bizim de can güvenliğimiz yok" dedi.

"HEM ARAPÇA HEM İNGİLİZCE KONUŞTU"Kızılaev, teröristin Arapça ve İngilizce konuştuğunu ifade ederek, "Kıyafeti normaldi, başı kapalıydı türban takmıştı. Zaten o kadar dikkat etmedik. Zaten bütün kamera kayıtlarında var. Benden sadece bir gül aldı. Hem Arapça hem İngilizce konuştu. Para üstünü almayınca Arapça 'Halas' dedi. Ben o an içeride telefonla uğraşıyordum. Normalde müşteriler geldiği zaman detaylı sorarlardı bu fiyat konusu dışında  çok bir şey sormadı" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İfadesine başvurulan çiçekçi: Terörist çiçeklerden birini benden aldı - Son Dakika

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