Son Dakika › Güncel › İfadesini almaya gittiği engelliye yardımda bulunan polis ödüllendirildi - Son Dakika
İfadesini almaya gittiği engelliye yardımda bulunan polis ödüllendirildi
6 saat önce
Mersin'de, ifadesini almak için evine gittiği ve zor durumda olduğunu gördüğü engelli vatandaşa yardımda bulunan polis, ödüllendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:28 Kaynak: AA
Mersin'de, ifadesini almak için evine gittiği ve zor durumda olduğunu gördüğü engelli vatandaşa yardımda bulunan polis, ödüllendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Polat, engelli vatandaşın evinde çok sayıda eksik olduğunu fark etti.
Kendi imkanlarıyla evin bazı ihtiyaçlarını karşılayan Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.
Son Dakika Sabiha Gökçen'de yer alan uyku kabinleri, fiyatına rağmen ilgi görüyor Şehir zorbası yaşlı çifti öldüresiyle dövdü Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi