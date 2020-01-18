İfadesini almaya gittiği engelliye yardımda bulunan polis ödüllendirildi - Son Dakika

Mersin'de, ifadesini almak için evine gittiği ve zor durumda olduğunu gördüğü engelli vatandaşa yardımda bulunan polis, ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Polat, engelli vatandaşın evinde çok sayıda eksik olduğunu fark etti.

Kendi imkanlarıyla evin bazı ihtiyaçlarını karşılayan Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.