İfadesini almaya gittiği engelliye yardımda bulunan polis ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İfadesini almaya gittiği engelliye yardımda bulunan polis ödüllendirildi - Son Dakika

İfadesini almaya gittiği engelliye yardımda bulunan polis ödüllendirildi

6 saat önce

Mersin'de, ifadesini almak için evine gittiği ve zor durumda olduğunu gördüğü engelli vatandaşa yardımda bulunan polis, ödüllendirildi.

İfadesini almaya gittiği engelliye yardımda bulunan polis ödüllendirildi, System.String[]

Mersin'de, ifadesini almak için evine gittiği ve zor durumda olduğunu gördüğü engelli vatandaşa yardımda bulunan polis, ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Polat, engelli vatandaşın evinde çok sayıda eksik olduğunu fark etti.

Kendi imkanlarıyla evin bazı ihtiyaçlarını karşılayan Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.

Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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