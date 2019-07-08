İfadeye çağrılan eski Kırgız lider Atambayev'den rest: Bu sirkte oynamayacağım
1 saat önce
Kırgızistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve selefi Almazbek Atambayev arasında gerilim tırmanıyor. Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma birimi tarafından tanık sıfatıyla sorgulamak üzere polis merkezine çağırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:52
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