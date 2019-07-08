Son Dakika Haberleri: İfadeye çağrılan eski Kırgız lider Atambayev'den rest: Bu sirkte oynamayacağım
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İfadeye çağrılan eski Kırgız lider Atambayev'den rest: Bu sirkte oynamayacağım

1 saat önce

Kırgızistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve selefi Almazbek Atambayev arasında gerilim tırmanıyor. Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma birimi tarafından tanık sıfatıyla sorgulamak üzere polis merkezine çağırıldı.

İfadeye çağrılan eski Kırgız lider Atambayev'den rest: Bu sirkte oynamayacağım, System.String[]
Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve selefi Almazbek Atambayev arasında gerilim tırmanıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma birimi tarafından tanık sıfatıyla sorgulamak üzere polis merkezine çağrıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:52 
İçişleri Bakanlığı, Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Dünya
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