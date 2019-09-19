Son Dakika Haberleri: IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27
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IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27

1 saat önce

22 mağlup oldu.

IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27, System.String[]

22 mağlup oldu.


Samsun'un Çarşamba ilçesi Çarşamba Stadyumu'nda gerçekleştirilen mücadele iki takımın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Daha sonra başlayan karşılaşmanın ilk devresi 19-16 İsrail'in galibiyetiyle sona erdi. Ay-yıldızlılar ikinci yarıda da rakibine üstünlük kuramayınca mücadeleden 27-22 mağlup ayrıldı. - SAMSUN

Samsun, İsrail, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:20 Kaynak: İHA
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