IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27
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- IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27SAMSUN - Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında Korumalı Futbol Türk Milli Takımı, İsrail Milli Takımı'na 27-22 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
- IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası: Türk Milli Takımı: 22 - İsrail Milli Takımı: 27
SAMSUN - Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında Korumalı Futbol Türk Milli Takımı, İsrail Milli Takımı'na 27-22 mağlup oldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesi Çarşamba Stadyumu'nda gerçekleştirilen mücadele iki takımın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Daha sonra başlayan karşılaşmanın ilk devresi 19-16 İsrail'in galibiyetiyle sona erdi. Ay-yıldızlılar ikinci yarıda da rakibine üstünlük kuramayınca mücadeleden 27-22 mağlup ayrıldı.
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