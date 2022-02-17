Üye Girişi
IFC, Uygurların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirketlere kredi vermekle suçlanıyor - Son Dakika

IFC, Uygurların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirketlere kredi vermekle suçlanıyor

17.02.2022 01:36
IFC, Uygurların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirketlere kredi vermekle suçlanıyor

Dünya Bankası grubunun özel sektördeki kolu olan Uluslararası Finans Kurumunun (IFC), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve etnik grupların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirketlere yüz milyonlarca dolar kredi verdiği öne sürüldü.

Dünya Bankası grubunun özel sektördeki kolu olan Uluslararası Finans Kurumunun (IFC), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve etnik grupların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirketlere yüz milyonlarca dolar kredi verdiği öne sürüldü.

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından "Finansman ve Soykırım: Uygur Bölgesinde Kalkınma Finansmanı ve Kriz" başlıklı bir rapor yayımlandı.

Raporda IFC'nin son 4 yılda Uygurların zorla çalıştırılmasında yer alan 4 Çinli şirkete yüz milyonlarca dolar kredi verdiği belirtildi.

Söz konusu şirketlerin zorla çalıştırmanın yanı sıra topraklara el koyma, çevreye zarar verme ve kültürel miras alanlarını yok etme gibi faaliyetlerde bulunduğuna işaret edilen raporda, söz konusu 4 şirketin IFC'den aldıkları kredilerin değerinin 485 milyon doları bulduğunun altı çizildi.

Bu şirketlerin isimlerinin ise Chenguang Biyoteknoloji Grubu, Camel Grubu, Century Sunshine ve Jointown Eczacılık Grubu olduğu aktarıldı.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Kredi, dolar, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IFC, Uygurların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirketlere kredi vermekle suçlanıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Boğazı kesilerek katledilen 16 yaşındaki Sıla'yla ilgili yeni ayrıntılar! Genç kız şikayetinden vazgeçmediği için öldürülmüş
01:04 Hakan'ın başarılı performansı kazanmaya yetmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Inter'i son 15 dakikada yendi
00:58 Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç! Bayern Münih, Salzburg karşısında öldü öldü dirildi
00:30 3600 ek gösterge yasalaşırsa kim ne kadar fark alacak? İşte tek tek mesleklerin yeni ücret listesi
00:11 Bu gelişme en çok Mesut Özil'i sevindirdi! Heyecanla beklediği Löw haberi sonunda geldi
00:08 Ehliyetsiz sürücünün oyunu işe yaramadı! Polise ağabeyinin kimliğini gösterdi. 4 bin TL ceza yedi
00:06 Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı netleşti! Ekranlara dönüş tarihi de belli
23:55 Binali Yıldırım canlı yayında çalan telefonunu açıp, elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme hakkında konuştu!
23:32 Hull City'sinde şaşkınlık yaratan durum! Acun Ilıcalı'nın Salah'ı iki maçtır kayıplara karıştı
23:19 Erdoğan'ın sitemi Millete Sesleniş konuşmasına damga vurdu: Bu kadar müjdeler verdik ama alkış yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 01:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: IFC, Uygurların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirketlere kredi vermekle suçlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement