Son Dakika Haberleri: İFET il birinciliği finalleri başladı
Son Dakika Spor Haber

İFET il birinciliği finalleri başladı

38 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçen İlkokul Fiziksel Etkinlikler Yarışması (İFET) Mersin İl Şampiyonası finalleri başladı.

İFET il birinciliği finalleri başladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçen İlkokul Fiziksel Etkinlikler Yarışması (İFET) Mersin İl Şampiyonası finalleri başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçen, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı 2019 faaliyet programında yer alan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen İFET il şampiyonası finalleri Edip Buran Spor Salonu'nda başladı. 13 ilçede yapılan müsabakalar sonucunda 1. olan takımlar 1. sınıflar kategorisinde yarıştı. Programa, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan finallerin açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, İFET kapsamında 13 ilçede yapılan yarışmalar sonucu belirlenen finalistleri kutladığını belirterek, "Değerli öğretmenlerimizi de katkılarından dolayı kutluyorum. Finallere kadar gelmek de büyük bir başarıdır. kazanmakta var, kaybetmekte Bu sadece bir oyun. Çocuklardan bu oyunların keyfini çıkarmalarını istiyor, hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da Mersin'de bu yıl 4.'sü düzenlenen İFET oyunlarında müdürlüğe bağlı 10 beden eğitimi öğretmeninin, 13 ilçede öğrencilere yarışmalar esnasında yardımcı olduğunu ve bu yıl Mersin'in tüm Türkiye'de 76 bin lisanslı sporcuyla 2. sıraya yerleştiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışlara geçildi. Farklı parkurlarda kıyasıya mücadele eden çocuklar, öğretmen ve velilerinden büyük alkış aldı. Birbirinden zevkli ve çekişmeli geçen yarışlar sonunda Mezitli Muhittin Develi İlkokulu 1., Yusuf Bayık İlkokulu 2., Iğdır İlkokulu 3., Bahçelievler İlkokulu 4. oldu. Dereceye giren okullara ödüllerini protokol üyeleri verdi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:50 Kaynak: İHA
Mersin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mavi bikinisiyle havuz sezonunu açtı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu Son Dakika! Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:28:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İFET il birinciliği finalleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]