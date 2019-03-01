İfexpo Midyat'ta Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Moda
ve Hazır Giyimci Federasyonu tarafından 10-13 Temmuz tarihlerinde TÜYAP Büyükçekmece
Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul
Uluslararası Hazır Giyim ve Kumaş Fuarı'nın (İFEXPO) Midyat
ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Mardin
Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği'nin (MARGİSAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin
, TÜYAP Fuarcılık ve Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk
, MARGİSAD Başkanı Halil El, Ege
Giyim Sanayiciler Derneği Yönetim kurulu üyeleri ile tekstil fabrikaları ve atölye sahipleri katıldı.
Kaymakam Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede böyle önemli bir toplantının yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avrupa
'da ciddi network ağı olan mağazalar zinciri olan markaların ilçede çok güzel ürünler yaptırdıklarını söyledi.
MARGİSAD Başkanı Halil El de, "Birlik ve beraberlik ruhu içinde içerisinde hakikaten çok güzel işler başarabiliriz. Bu işletmelerimizin fuarla ve ihracatla tanışması lazım." diye konuştu.