Son Dakika Haberleri: İfexpo Midyat'ta Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

İfexpo Midyat'ta Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

11 dakika önce

Moda ve Hazır Giyimci Federasyonu tarafından 10-13 Temmuz tarihlerinde TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Hazır Giyim ve Kumaş Fuarı'nın (İFEXPO) Midyat ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Moda ve Hazır Giyimci Federasyonu tarafından 10-13 Temmuz tarihlerinde TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Hazır Giyim ve Kumaş Fuarı'nın (İFEXPO) Midyat ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği'nin (MARGİSAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, TÜYAP Fuarcılık ve Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, MARGİSAD Başkanı Halil El, Ege Giyim Sanayiciler Derneği Yönetim kurulu üyeleri ile tekstil fabrikaları ve atölye sahipleri katıldı.

Kaymakam Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede böyle önemli bir toplantının yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avrupa'da ciddi network ağı olan mağazalar zinciri olan markaların ilçede çok güzel ürünler yaptırdıklarını söyledi.

MARGİSAD Başkanı Halil El de, "Birlik ve beraberlik ruhu içinde içerisinde hakikaten çok güzel işler başarabiliriz. Bu işletmelerimizin fuarla ve ihracatla tanışması lazım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:14 Kaynak: AA

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