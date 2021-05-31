IFF 2021 Çin Raporu yayınladı

Uluslararası Finans Forumu (IFF), IFF 2021 Çin Raporu'nu yayınladığını duyurdu.

Uluslararası Finans Forumu (IFF), Çin'in önemli politika girişimlerini ve COVID-19 ve sonrasındaki küresel işbirliği fırsatlarını özetleyen IFF 2021 Çin Raporu'nu yayınladığını duyurdu. Raporun 30 bin nüshası 170'in üzerinde ülke ve bölgeye gönderildi.

Raporda dünya liderleri, önde gelen politika yapıcılar ve finansçıların salgından sonra küresel ekonomik büyüme, Kuşak ve Yol Girişimi (BRI), yeşil finans, küresel sermaye piyasaları ve finans teknolojisinden oluşan 5 tema çerçevesinde küresel konulara ilişkin 31 katkısı yer alıyor.

COVID-19 dünya ekonomisinde önemli bir aksamaya neden oldu. Bununla birlikte, kamu sağlığı aciliyetinin altında yatan daha derin bir ekonomik sorunun semptomu olduğu gibi salgının ekonomik olduğu kadar ekolojik etkisi söz konusu. IFF Başkan Yardımcısı ve Silk Road International Association (İpek Yolu Uluslararası Derneği) (SRIA) Başkanı Han Seungsoo, bu sorunla mücadele etmek için odak noktasını 'yeni yeşil altyapıya' kaydırmak gerektiğini söyledi.

Raporda Seungsoo, "COVID-19'dan sonra SRIA'nın misyonu 'yeni normal' ile mücadele etmek için gerekli yatırımı seferber etmek üzere yeniden hizalanmalıdır. BRI güzergahı boyunca büyük ölçekli güneş ve rüzgar enerjisi üretmek, Doğu için temiz güç üretmeye yardımcı olacaktır, bu da SRIA'nın önceliği olmalıdır" şeklinde konuştu.

Dünya Bankası 12'nci Başkanı Jim Yong Kim, COVID sonrası dönemde hızlı bir küresel ekonomik düzelmenin çok önemli olduğunun altını çizerek, raporda altyapı yatırımının gelişmekte olan ülkelerin salgından daha çabuk toparlanmalarına yardımcı olma önceliklerinden biri olması gerektiğini söyledi.

New Development Bank (Yeni Kalkınma Bankası) Başkanı Marcos Toyjo, yeni altyapının dördüncü sanayi devriminin taleplerini karşılaması gerektiğini vurguladı.

Raporda ayrıca, BRI'nin İpek Yolu Fonu ve üye ülkelerin yeşil geçişi desteklemeye yönelik ortak çabaları aracılığıyla küresel kalkınma bağlamında sürdürülebilirliği teşvik etmedeki rolüne de vurgu yapılıyor. Raporda, yeşil geçiş sürecini hızlandırmak için BRI ülkelerinden küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon-tarafsızlık hedefleri belirlenmesi ve çevre koruma mevzuatının uygulanması yönünde çağrıda bulunuluyor.

-İHA-