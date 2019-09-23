Son Dakika Haberleri: iFixit iPhone 11 Pro Max'ı parçalarına ayırdı, çift taraflı şarj?
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iFixit iPhone 11 Pro Max'ı parçalarına ayırdı, çift taraflı şarj?

1 saat önce

iPhone 11 Pro Max çift taraflı şarj donanımı içeriyor mu? iFixit, iPhone 11 Pro Max'ı parçalarına ayırdı, Çift taraflı şarj desteği söylentilerini araştırdı.

iFixit iPhone 11 Pro Max'ı parçalarına ayırdı, çift taraflı şarj?, System.String[]

iPhone 11 Pro Max çift taraflı şarj donanımı içeriyor mu?

iFixit, iPhone 11 Pro Max'ı parçalarına ayırdı, Çift taraflı şarj desteği söylentilerini araştırdı. iPhone 11'ler çift taraflı şarj etme donanımını içeriyor mu, içermiyor mu? Kesin olarak söylemek zor.


Her zaman yaptığı gibi Apple, yeni iPhone modellerini piyasaya sürdü. iFixit'te ona benzer şekilde iPhone 11 Pro Max modelini parçalarına ayırarak, iç kısımları hakkındaki merakları gideriyor.


Bununda ötesinde bir anlamda yıllık bir rütüel gibi RAM çiplerini, modem üreticilerini ve batarya kapasitelerinin olağan bir onaylanması gibi. Ancak bu yıl biraz daha farklı bir durum var. Çift Taraflı Şarj Desteği Donanımı hakkındaki söylentiler?


Samsung'un son modellerinde olduğu gibi; Apple'ın da çift taraflı şarj desteği verecek donanımı; en son model iPhone'larda yer vermek istediği ancak hazır olduktan sonra bu özelliği aktif edeceği konuşuluyordu. Gerçi Apple bu durumu kesin olarak doğru olmadığını söyledi. Ancak iFixit'in bunun doğru olup olmadığını bize söyleyebilir.


Cihazı açtıktan sonra, yeni bir ikinci batarya konektörü buldular ve önceki telefonlarda görülen "Ana" şarj kablosunun özelliklerini kopyalamıyor. Telefon, ikinci kablo takılı olmadan da çalıştı ve Lightning ile şarj olabilir ancak kablosuz olarak şarj edilemiyor. Bu muhtemelen iPhone 11'in şarj etme kurulumuyla ilgisiz bir revizyon olabilir veya daha fazla olabilir. Henüz kesin bilmiyoruz.


iFixit diğer özellikleri incelemeye devam ediyor. Kesin sonuçları da bir kaç gün içinde yayınlayacaktır.


iFixit

Apple, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:40 Kaynak: Teknotalk.com
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