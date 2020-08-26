İFK başlangıç sermayesi 50 milyon liraya çıkarıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ipotek finansmanı kuruluşlarının (İFK) başlangıç sermayesinin alt sınırını 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve ipotek finansmanı kuruluşlarına ilişkin esaslarda değişiklik öngören tebliğde, "Başlangıç sermayesinin en az 50.000.000 TL olması" denildi ve 10 uncu maddesine de aşağıdaki fıkra eklendi:

"Kamu tüzel kişilikleri, kamu kurumları ile kamu sermayeli kuruluşların pay sahibi olduğu İFK'lar için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz."Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, faaliyette olan ipotek finansmanı kuruluşları, bu tebliğle getirilen sermaye alt sınırı şartına uyum sağlamak için altı ay içinde SPK'ya başvuracaklar.