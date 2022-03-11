İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti - Son Dakika

Duvar'da Serkan Alan'ın özel haberine göre, özellikle pandemi döneminde iflas eden esnafa destek olmak amacıyla kurulan Tüm İflas Eden Mağdur Esnaf Derneği kapanma kararı aldı.

"ÜYE SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ"

Özellikle pandemi döneminde işleri etkilenen esnafa destek olan ve bugüne dek 10 binin üzerinde iflas eden esnafa yardımcı olan TİEMEDER'in Kurucu Başkanı Tuncer Yıldız, bu süreçte hiçbir siyasi partiden, talep etmelerine rağmen destek göremediklerini ve derneği idame ettirecek güçlerinin kalmadığını söyledi. Dört yılı aşkın süredir faaliyette olan TİEMEDER'in pandemi öncesi 2 bin olan üye sayısı, pandemi döneminde yaşanan iflaslarla birlikte 5 bini geçmişti. Bağış kabul etmeyen dernek kendilerine ulaşan iflas eden esnafa hukuki desteğin yanı sıra iş bulmaları yönünde de yardımcı oluyordu.

"İNSANLARA CEVAP VEREMEZ HALE GELDİM"

Derneğe hizmet veren destekçilerin olduğunu, zamanla bu isimlere ulaşamadığını ve tek başına destek olmadığı için derneğin faaliyetlerini idame ettiremediğini belirten TİEMEDER Kurucu Başkanı Tuncer Yıldız, kapatma kararına dair şunları söyledi: "Her gün telefonlarla boğuşa boğuşa, 'Biz bununla uğraşamıyoruz', 'Derneğimizi kapatalım' dedik. Çünkü bunun üzerinden gelebilecek maddi ve manevi güçte değiliz. Bu zamana kadar on binin üzerinde kişiye ulaştık. Üye olarak aldığımız insanlardan da para falan almıyoruz. Pandemiden sonra ayda 300-400 kişiye ulaşır hale geldik. Derneğimizin çalışanı olamadığı için telefonlar hep bana geliyor. Artık insanlara cevap veremez hale geldim."

"GÜCÜMÜZ BİR YERE KADAR DAYANDI"

Ankara'ya gelerek siyasi partilerin yetkilileriyle görüştüğünü, iktidar ve muhalefet temsilcilerine, "Destek olun bu insanlara yardımcı olalım" dediğini fakat olumlu yanıt alamadıklarını belirten Yıldız sözlerini şu ifadelerle sürdürdü, "Ne kamudan ne de siyasi partilerden destek geldi. Ankara'ya kadar her Salı geldim. Durumları anlattım ve yapacağımız şeyleri dokümanlarıyla anlattım. 'Siz de destek olursanız, kuruluş yaparız, yer tutarız, insanlara uzaktan hem hukuki hem de manevi destek veririz' dedim. Bir kişi bile olumlu dönüş sağlamadı. Muhalefetten birileri Ankara'ya gelin dedi. İflas edenlerin Ankara'ya gelecek gücü bile yok. 'Yol masraflarınızı karşılayamayız' dediler. Öyle kaldı. Bir kurumdan yardım alamadık. Kendimizin bütçesi belli. Biz de zamanında batmışız, bizim de maddi gücümüz yok. Gönlümüz her ne kadar iyi olsa da gücümüz bir yere kadar dayandı. Çaresiz kaldık."

"BİZ GÖNÜLLÜ OLARAK DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORDUK"

"İflaslar daha da artacak. Kimse onlara cevap vermeyecek. Biz hiç olmazsa gönüllü olarak destek olmaya çalışıyorduk. Özür dilerim ama bu insanlar intihar edecekler. Vatandaş zaten buhranda. En azından biz bu insanlara para desteği veremesek de psikolojik destek için yardımcı olmak istedik, iş bulmaları için yönlendirmek istedik. Ama maalesef destek çıkmadı. Taraftar derneği olmadığımız için aidat gibi bir şey de toplamadık. İflas eden insan derneğe ne parası verecek? Bizim kadar bağışı hak eden dernek yoktu ama olmadı. Buna rağmen yanlış anlaşılmaması için hesap bile açmadık. Birisi gelir destek olur diye bekledik olmadı. Üzgünüz. Daha kötü olacak bundan sonra ama onlara ulaşacak bir dernek de olmayacak."