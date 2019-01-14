Son Dakika Haberleri: İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Farklar Neler?

İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Farklar Neler?

1 saat önce

Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İflas ertelemesi ve konkordato arasındaki farklara değinen İhsanoğlu, "İflas ertelemesi 20013 yılından bu yana uygulanan bir usüldür Ancak yeni düzenleme ile alanı genişletilerek konkordato haline getirildi. İflas ertelemesine sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler başvurabilirken, şimdilerde ise şahıs şirketleri ve şahısların kendileri konkordato yoluna başvurabiliyor durumdalar" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 

Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı Hande Erçel'in Annesinin Cenazesine Katılan Burak Deniz'in Hali, Yürekleri Dağladı

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 01:48:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Farklar Neler?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]