İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Farklar Neler?
1 saat önce
Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Şahin Hukuk Bürosu Sevda Şahin İhsanoğlu, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında İflas ertelemesi ve konkordato arasındaki farklara değinen İhsanoğlu, "İflas ertelemesi 20013 yılından bu yana uygulanan bir usüldür Ancak yeni düzenleme ile alanı genişletilerek konkordato haline getirildi. İflas ertelemesine sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler başvurabilirken, şimdilerde ise şahıs şirketleri ve şahısların kendileri konkordato yoluna başvurabiliyor durumdalar" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı
Hande Erçel'in Annesinin Cenazesine Katılan Burak Deniz'in Hali, Yürekleri Dağladı
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı