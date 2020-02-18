İflas ettiği iddiasıyla kapatılan özel okul yönetimine velilerden tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İflas ettiği iddiasıyla kapatılan özel okul yönetimine velilerden tepki - Son Dakika

İflas ettiği iddiasıyla kapatılan özel okul yönetimine velilerden tepki

7 saat önce

Adana'da özel bir okulun iflas ettiği gerekçesiyle kapatılmasına, veliler tepki gösterdi.

Adana'da özel bir okulun iflas ettiği gerekçesiyle kapatılmasına, veliler tepki gösterdi.

Merkez Çukurova ilçesinde bulanan özel okul önünde bir araya gelen veliler, çocuklarının eğitim öğretim gördüğü okulun ekonomik sıkıntı gerekçesiyle kapatıldığını savundu.

Tatil sürecinin ardından okulun eğitime başlamamasına tepki gösteren veliler, çocuklarının mağdur olduğunu, ödedikleri paranın verilmediğini iddia etti.

Velilerden Şerife Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının eğitime devam edemediğini belirterek, "Çocuklarımızın okulu kapandı. Bütün çocuklar eğitim görürken bizim çocuklarımız evde yatıyor. Maddi ve manevi mağdur durumdayız. Okulda şu an kimse yok. Sadece kapıda bir güvenlik var." diye konuştu.

Velilerden Serap Ekinci de ödedikleri paranın geri verilmesini istediklerini anlatarak, "Ama veremeyeceklerini söylediler. Bize senet vereceklerini belirttiler. Ama ortada hiç kimse yok. Bizden çok çocuklarımız mağdur oldu. CİMER'e başvurduk." dedi.

Veli Cemil Avşar da paralarının ödenmemesi durumunda suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

İflas ettiği iddiasıyla kapatılan özel okul yönetimine velilerden tepki

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:13 Kaynak: AA
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